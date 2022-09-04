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2 yaşındaki çocuk araçta ölü bulundu
Gaziantep’in Nizip ilçesinde bir aracın içerisinde 2 yaşındaki çocuk ölü bulundu
Asayiş 04.09.2022, 09:26
Gaziantep’in Nizip ilçesinde bir aracın içerisinde 2 yaşındaki çocuk ölü bulundu
Edinilen bilgiye Hafızpaşa Mahallesi Dede Efendi Sokak’ta 2 yaşındaki S.D.’nin cesedi, evlerinin önünde park halinde bulunan 27 ACH 981 plakalı aracın içerisinde ölü bulundu. Çocuğun kayıp olduğu ileri sürülürken havasız kalması nedeniyle hayatını kaybettiği tahmin ediliyor. Çocuğun yapılan otopsi işlemlerinin ardından mahalle mezarlığına defnedildiği öğrenildi.
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