2 Tonluk sahte deterjanı piyasaya sürecekti, jandarmanın dikkati sayesinde yakalandı

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonda, piyasaya sürülmek üzere olan 1 ton 990 kilogram sahte toz çamaşır deterjanı ele geçirildi.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca Kayapınar ilçesinde ikamet eden şüphelinin elinde bulundurduğu sahte deterjanları piyasaya süreceği öğrenildi. Y.Y. isimli şüpheliye ait minibüs Kayapınar ilçesi Pirinçlik Mahallesi’nde durdurularak araçta arama yapıldı. Aramada 1 ton 990 kilogram sahte toz çamaşır deterjanı ele geçirildi. Ele geçirilen sahte temizlik ürünleri muhafaza altına alınarak Diyarbakır Milli Emlak Müdürlüğüne teslim edilirken şüpheli hakkında ‘6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’na’ muhalefet suçundan soruşturma başlatıldı.