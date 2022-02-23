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2 teröristin PKK’dan kaçarak teslim olması Muşlu anneleri sevindirdi

PKK terör örgütünün elinden kaçan 2 teröristin güvenlik güçlerine teslim olması, Muş’ta HDP önünde evlat nöbeti tutan anneleri hem sevindirdi hem de umut oldu.

Asayiş 23.02.2022, 12:04
2 teröristin PKK’dan kaçarak teslim olması Muşlu anneleri sevindirdi

PKK terör örgütünün elinden kaçan 2 teröristin güvenlik güçlerine teslim olması, Muş’ta HDP önünde evlat nöbeti tutan anneleri hem sevindirdi hem de umut oldu.

Muş’ta çocuklarının PKK terör örgütü tarafından kandırılarak kaçırılmasından HDP’yi sorumlu tutan ailelerin nöbeti devam ediyor. HDP İl Başkanlığı önünde nöbet tutan aileler, evlatlarına kavuşacağı günü bekliyor. Parti binası önüne gelen anneler, 45’inci haftada da oturma eylemine devam etti. Dondurucu soğuğa rağmen "Yavrumu verin bana", "Anneler direniyor", "Artık yeter, bırakın evlatlarımızı" ve "Artık yeter, yakamızdan düşün" yazılı dövizleri açan anneler, HDP ve PKK’ya tepki gösterdi.

“2 kişinin teslim olması bizi çok mutlu etti”

HDP önünde nöbete devam eden annelerden Gülbahar Teker, çocuklarını beklemeye devam ettiklerini söyledi. Kar, kış, çamur demeden HDP ve PKK’dan çocuklarını istediklerini anlatan Teker, “Allah’a şükür yavaş yavaş çocuklarımız geliyor. Dün yine 2 çocuk teslim oldu. Biz kimseden korkmuyoruz ve buradayız. Teslim olanlarda bizim evladımızdır. İnşallah bizim çocuklarımızda gelecek. Gelip teslim olmaları bizi çok mutlu etti. Gençlere sesleniyorum; herkes gelip teslim olsun. Ceza yok gelsinler devlete teslim olsunlar. Orası sizin yeriniz değil. Sizin yeriniz burası. Korkmayın gelin teslim olun” dedi.

“İnşallah bizim çocuklarımız da gelir teslim olur”

Anne Ayten Koçhan da, 45 haftadan bu yana evlat nöbeti tuttuklarını belirterek, “Bir çocuk dağda kalana kadar biz burada bekleyeceğiz. Onlarda bizim evladımız. Onlar geldi teslim oldu biz çok sevindik. İnşallah bizimkilerde gelir teslim olur. Yavrum hepiniz ana evladısınız. Hepiniz bizim ciğerimizsiniz. Gelin teslim olun. PKK’dan, HDP’den çocuklarımızı istiyoruz. Yılanın başı HDP’dir. Gelsin çocuklarımız teslim olsun. Yeter gözyaşı döktük. Yeter analar babalar sızlandı” ifadelerini kullandı.

“HDP bizi rezil etti, HDP Kürtleri rezil etti”

Baba Şemsettin Özcan ise HDP’nin önünde bekleyişini sürdürdüğünü vurgulayarak, “Allah’a çok şükür 2 çocuk geldi. Biri Muş Vartolu ve biz çok sevindik. Sesimizi duyuyorsanız sizde gelin teslim olun. Burada kar, kış, yağmur var. Biz burada sizin için bekliyoruz. Siz gelene kadar buradaki çadırda, HDP önündeyiz. Lanet olsun HDP’ye. HDP bizi rezil etti, HDP Kürtleri rezil etti. HDP’nin Kürt’le bir ilgisi yoktur” diye konuştu.

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