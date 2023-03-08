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2 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi
Irak’ın kuzeyindeki Pence-Kilit Operasyonu’nda 2 terörist daha etkisiz hale getirildi.
Asayiş 08.03.2023, 18:50
Irak’ın kuzeyindeki Pence-Kilit Operasyonu’nda 2 terörist daha etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sosyal paylaşım sitesi Twitter’dan yaptığı paylaşımda, "Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist, silahlarıyla birlikte Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi" ifadeleri kullanıldı.