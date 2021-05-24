2 otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Bartın’da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hafif yaralandı.

Kaza, Yıldız köyü 190’ıncı caddede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre R.S. yönetimindeki 74 BP 759 plakalı Tofaş marka otomobil malzeme temin ettiği depodan ana yola çıktığı sırada Bartın kent merkezinden Arıt istikametine seyir halinde olan S.P. yönetimindeki Opel marka 74 BN 202 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle yol kenarına savrulan 74 BN 202 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan M.P. hafif şekilde yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı M.P. olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.