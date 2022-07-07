2 olayda 2 şüpheli gözaltına alındı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde gerçekleştirilen 2 ayrı uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri bayram öncesi uyuşturucu tacirlerine yönelik iki ayrı operasyon gerçekleştirdi.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmalar çerçevesinde ilçeye yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisini alan Narkotik Grup Amirliği ekipleri, şüpheli şahsı ilçe girişinde durdurdu. Yapılan adli aramada; 220 gram metamefamin maddesi ele geçirildi.

Aynı gün yapılan başka bir operasyonda ise uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edilen araç Yalıkavak mahallesinde durduruldu. Araçta yapılan adli aramada; satışa hazır 113 paket halinde toplam 210 gr skunk maddesi ele geçirildi.

İki olayda yakalanan Ö.Y ve E.G İsimli şahıslar uyuşturucu madde ticareti yaptıkları suçlamasıyla gözaltına alındı. Şüphelilerin, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilecekleri bildirildi.