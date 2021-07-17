2 motosiklet, 3 elektrikli bisiklet çalan zanlı tutuklandı

Adana’da 2 motosiklet ve 3 elektrikli bisiklet çaldığı öne sürülen zanlı tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez Seyhan ilçesinde motosikleti çalınan 2 kişiyle, elektrikli bisikleti çalınan 3 kişinin şikayeti üzerine çalışma başlattı. Hırsızlık olaylarının meydana geldiği bölgelerde araştırma yapan polis, motosiklet ve elektrikli bisikletlerin bir kişi tarafından sürüklenerek götürüldüğünü tespit etti. Polisin çalışması sonucu şüphelinin, hırsızlık suçundan çok sayıda kaydı olduğu belirlenen Ali el-Dugayn olduğu tespit edildi.

El-Dugayn’ın Seyhan ilçesinde hırsızlık yapıp, Yüreğir ilçesinde saklandığını belirleyen polis, yapılan operasyonla yakaladı. Emniyete götürülen El-Dugayn, çaldığı araçları tanımadığı birine sattığını öne sürdü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ali el-Dugayn, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.