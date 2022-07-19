2 milyon TL için 85 yaşındaki adama dehşeti yaşatanlar hakim karşısında

Kocaeli’de 85 yaşındaki yaşlı adamın, 2 milyon lirasını çalmak için ölümüne sebep olan 6 sanığın yargılanmasına devam edildi. Mahkeme heyeti, sanıklardan Nurettin S.’nin telefonunun bilirkişi tarafından incelenmesine karar verdi.

Olay, 16 Nisan 2021 tarihinde Rahmiye Mahallesi Hamamlı Sokak’ta meydana geldi. Şaban Topal, evinde tek başında yaşayan 85 yaşındaki babası Halil İbrahim Topal’ın yanına gitti. Evin kapısını açınca babasını elleri bantla bağlı ve kanlar içinde yerde gören Şaban Topal, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemede, ayağından silahla vurulan Topal’ın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Halil İbrahim Topal’ın öldürülmesi olayına karışan şüphelilerin Nurettin S. (57), Özgür M. (35), İsa A. (35), Burak Y. (28), Ahmet M.T (60), Mehmet B. (53) ve Nuh A. olduğu tespit edildi. Kocaeli merkezli İstanbul ve Karabük’te eş zamanlı düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alınırken, firari Nuh A. ise yakalanamadı. Gözaltına alınan şüpheliler ifadelerinde, yaşlı adamın 2 milyon TL’sinin olduğunu ve bunu almak için eve girdiklerini söyledi. İfadelerinin ardından sanıklar cezaevine gönderildi.

Nurettin S.’nin telefonu incelenecek

Sanıkların Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmalarına devam etti. Duruşma salonunda öldürülen Halil İbrahim Topal’ın çocukları, tutuksuz sanık Ahmet M.T. ve taraf avukatları hazır bulunurken, tutuklu sanıklar Nurettin S., Özgür M., İsa A., Burak Y. ve Mehmet B. ise SEGBİS ile katıldı. Sanıklar suçlamaları kabul etmeyerek, tahliye ve beraatlerini istedi. Mahkeme heyeti, sanık Nurettin S.’nin telefonunun bilirkişi tarafından incelenmesine ve tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.