banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Gargara kullanan sürücü alkollü çıkınca mahkemeye koştu
Gargara kullanan sürücü alkollü çıkınca mahkemeye koştu
Faiz kararına doğru
Faiz kararına doğru
Çorum'da 4.2 büyüklüğünde deprem
Çorum'da 4.2 büyüklüğünde deprem
Pfizer'ın Kovid-19 aşısının pilot uygulaması başladı
Pfizer'ın Kovid-19 aşısının pilot uygulaması başladı

2 milyon liralık gıda dolandırıcılığını JASAT timleri önledi

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde jandarmanın dedektifleri JASAT timleri tarafından bir depoya düzenlenen operasyonda, son kullanma tarihlerinin geçtiği ve piyasaya sürülmesinin hedeflendiği belirlenen 2 milyon TL değerinde temizlik malzemesi, kişisel bakım ürünü ve gıda malzemeleri ele geçirildi.

Asayiş 18.11.2020, 12:11
1
2 milyon liralık gıda dolandırıcılığını JASAT timleri önledi

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde jandarmanın dedektifleri JASAT timleri tarafından bir depoya düzenlenen operasyonda, son kullanma tarihlerinin geçtiği ve piyasaya sürülmesinin hedeflendiği belirlenen 2 milyon TL değerinde temizlik malzemesi, kişisel bakım ürünü ve gıda malzemeleri ele geçirildi.

Olay, 16 Kasım tarihinde Kocaeli’nin Gebe ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kocaeli İl jandarma Komutanlığı JASAT timleri Gebze ilçesinde bulunan bir depoda uygunsuz koşullarda saklanan ve son kullanma tarihleri geçmiş temizlik malzemesi, kişisel bakım ürünü ve gıda malzemelerinin piyasaya sürülmesinin planlandığı bilgisine ulaştı. Jandarma ekipleri belirlenen depoya operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda son kullanma tarihleri geçmiş binlerce diş macunu, sivrisinek kovucu, meşrubat, süt, temizlik malzemesi, ele geçirildi.

Yaklaşık 2 milyon değerinde olduğu belirlenen ve piyasaya sürülmek üzere oldukları tespit edilen ürünler, Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Olayla ilgili E.D. isimli bir şahıs gözaltına alındı. Hakkında "bozulmuş veya değiştirilmiş gıda ve ilaçların ticaretini yapmak" suçundan işlem yapılan şahıs, jandarma komutanlığındaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Yorumlar (0)
banner417
banner388
14°
parçalı bulutlu
banner378