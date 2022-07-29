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2 milyon değerinde ziynet eşyası çalan 2 kadın yakalandı

Kayseri’de bir evden 2 milyon TL değerinde ziynet eşyası çalan 2 kadın, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Asayiş 29.07.2022, 18:31
2 milyon değerinde ziynet eşyası çalan 2 kadın yakalandı

Kayseri’de bir evden 2 milyon TL değerinde ziynet eşyası çalan 2 kadın, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı Köşk Mahallesi’nde bir evden 2 milyon TL ziynet eşyası çalınması olayıyla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Çok sayıda güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, olayı G.D.Ç. (36) ve A.D.’nin (36) yaptığını belirledi. Operasyon düzenleyen ekipler, 2 kadını kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen kadınlardan G.D.Ç. tutuklanırken, A.D. serbest bırakıldı.

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