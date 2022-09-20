2 kişiyi öldürüp 2’si polis 4 kişiyi yaralamıştı: İlk ifadesi ortaya çıktı

Başakşehir’de iki kişiyi öldürüp iki kişiyi yaraladıktan sonra Fatih’te de iki polisi yaralayan Güven Güler’in emniyetteki ilk ifadesi ortaya çıktı. Güler, “Ben yapmadım” diyerek cinayetleri inkar etti. Zanlının yakalanmasının ardından olayla ilgili iki kişi daha gözaltına alındı.

Başakşehir’de iki kişiyi öldürüp iki kişiyi yaraladıktan sonra Fatih’teki kontrol noktasında da iki polisi yaralayan Güven Güler isimli zanlının yakalanmasının ardından olayla ilgili iki kişi daha gözaltına alındı. Şüpheliler sorgulanmak üzere Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Güven Güler’in ardından gözaltına alınan şahıslardan birinin 18 yaşından küçük olduğu öğrenildi.

Zanlı ilk ifadesinde “Ben yapmadım” dedi.

Asayiş Şube Müdürlüğünde sorguya alınan zanlı Güven Güler’in ilk ifadesinde, “Ben yapmadım” diyerek cinayetleri inkar ettiği ortaya çıktı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken olayla ilgili ek gözaltı süresi alındığı öğrenildi.