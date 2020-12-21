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2 kişinin tutuklandığı operasyonda ‘Ohhh’ paylaşımı
Muş’ta düzenlenen operasyonda 2 kişi tutuklanırken, ele geçirilen uyuşturucuyla ‘ohhh’ yazıldı.
Asayiş 21.12.2020, 11:28
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Muş’ta düzenlenen operasyonda 2 kişi tutuklanırken, ele geçirilen uyuşturucuyla ‘ohhh’ yazıldı.
Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıs ve organizasyonlara yönelik 17 Aralık 2020 tarihinde operasyon yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Yapılan operasyonda 506 gram metamfetamin maddesi ele geçirilmiştir. 18 Aralık 2020 tarihinde çıkarıldıkları adli makamlarca 2 şahıs adli kontrol tedbir kararı ile serbest kalmış, 2 şahıs ise tutuklanmıştır. İlimizde her türlü suç ve suç oluşumlarına karşı kesintisiz mücadelemiz sürdürülecektir” denildi.Ekipler, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun bütçe görüşmeleri sırasında TBMM’de yaptığı konuşmaya destek vermek için, ele geçirilen uyuşturucuyla ’ohhh...’ yazdı.
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