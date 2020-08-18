banner409

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

Son Dakika
Son 24 saatte 20 can kaybı, bin 263 vaka
Son 24 saatte 20 can kaybı, bin 263 vaka
İzmir, Konya, Eskişehir... 65 yaş ve üstü vatandaşlara yönelik yeni tedbirler
İzmir, Konya, Eskişehir... 65 yaş ve üstü vatandaşlara yönelik yeni tedbirler
Dünya üzerindeki en yüksek sıcaklık ABD'de kayıtlara geçti
Dünya üzerindeki en yüksek sıcaklık ABD'de kayıtlara geçti
Kaldırıma park etme yasağı başlıyor
Kaldırıma park etme yasağı başlıyor

2 kişinin ölümüne neden olan sürücüye Yargıtay şoku

9 YILLIK HAPİS CEZASI 40 YILA YÜKSELDİ

Asayiş 18.08.2020, 17:36
3
2 kişinin ölümüne neden olan sürücüye Yargıtay şoku

İzmir’de kırmızı ışıkta geçip, başka bir otomobille çarpışarak beraberindeki arkadaşı Hikmet Kahramantürk (27) ile kaldırımda yürüyen diyetisyen Ferya Bertan’ın (37) ölümüne neden olan Emre İçli’ye verilen 9 yıllık hapis cezası, Yargıtay’ın bozma kararı üzerine yapılan yeniden yargılamada, 40 yıla yükseldi. Mahkeme, cezada iyi hal indirimi uygulamadı.

Kaza, 11 Mart 2019 akşamı Konak ilçesi Mustafa Kemal Sahil Bulvarı ile 16. Sokak’ın kesiştiği kavşakta meydana geldi. İddiaya göre, Balçova’dan Konak yönüne giden Emre İçli, 35 AT 3766 plakalı otomobiliyle kırmızı ışıkta durmadı. Otomobil, Sadi Ergün yönetimindeki 35 AFN 094 plakalı otomobil ile çarpıştı. İçli’nin otomobili, savrularak kaldırıma çıkıp, tramvay enerji hattının beton direğine çarptı. Kazada kaldırımda yürüyen Ferya Bertan (37), sürücü Emre İçli ve yanındaki arkadaşı Hikmet Kahramantürk (27) yaralandı. Ambulanslarla Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan Ferya Bertan ile Hikmet Kahramantürk, hayatını kaybetti. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde görevli diyetisyen Ferya Bertan ve Hikmet Kahramantürk toprağa verilirken, tedavisinin ardından gözaltına alınan İçli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İzmir 23. Ağır Ceza Mahkemesinde ‘Bilinçli taksirle 2 kişinin ölümüne neden olma’ suçundan yargılanan İçli, savunmasında Hikmet Kahramantürk’ün dikkatini dağıttığını öne sürerek, şöyle dedi:

"Olay yerine yaklaştığımızda arkadaşım Hikmet’le konuşuyordum. Bu sırada şaka yaparak, beni çenemden tutup, kendine doğru çevirdi. O an dikkatim dağıldı ve tekrar yola baktığımda trafik ışıklarının yeşilden sarıya döndüğünü gördüm. Bu sırada sağ cebe araçlar giriyordu. Soldan da bir aracın girdiğini gördüm. Fren mesafem yoktu, kornoya bastım. Ancak araç bana vurunca savruldum ve tramvay yolunu ayıran bariyerlere çarptım. Olay anında hızım yaklaşık 90 kilometre civarındaydı. Yolun boş olması sebebiyle bu hızda seyrediyordum. Aracım biraz daha seri olsa bu kaza yaşanmazdı.”

Dava kapsamında İzmir Adli Tıp Kurumundan alınan raporda, kanında esrara rastlandığı bildirilen tutuklu sanık, 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kararı Yargıtay bozdu

Ölenlerin yakınları cezayı az bularak İzmir Bölge Adliye Mahkemesine itiraz başvurusu yaptı. Dosyayı görüşen İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 19. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin verdiği kararı yerinde bularak istinaf başvurusunu reddetti. Bunun üzerine Kahramantürk ailesinin avukatı, Yargıtaya temyiz başvurusunda bulundu. Yargıtay 12. Ceza Dairesi, sanığın kavşağa yaklaşırken kırmızı ışık yanmasına rağmen hızını azaltmadığı, muhtemel neticeye kayıtsız kalarak, olası kastla adam öldürme suçunu işlediğine kanaat getirerek, kararı bozdu.

Hapis cezası 31 yıl arttı

Bozma kararı üzerine İzmir 23. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan yeniden yargılamada tutuklu sanık İçli, ‘kasten adam öldürme’ suçundan 2 kez müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Olası kast indirimiyle cezayı 40 yıl hapis cezasına indiren mahkeme heyeti, iyi hal indirimi uygulamadı.

Yorumlar (0)
banner378
27°
az bulutlu
Namaz Vakti 19 Ağustos 2020
İmsak 04:36
Güneş 06:11
Öğle 13:13
İkindi 17:00
Akşam 20:05
Yatsı 21:33
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 34 69
2. Trabzonspor 34 65
3. Beşiktaş 34 62
4. Sivasspor 34 60
5. Alanyaspor 34 57
6. Galatasaray 34 56
7. Fenerbahçe 34 53
8. Gaziantep FK 34 46
9. Antalyaspor 34 45
10. Kasımpaşa 34 43
11. Göztepe 34 42
12. Gençlerbirliği 34 36
13. Konyaspor 34 36
14. Denizlispor 34 35
15. Çaykur Rizespor 34 35
16. Malatyaspor 34 32
17. Kayserispor 34 32
18. Ankaragücü 34 32
Takımlar O P
1. Hatayspor 34 66
2. Erzurumspor 34 62
3. Adana Demirspor 34 61
4. Akhisar Bld.Spor 34 57
5. Fatih Karagümrük 34 56
6. Bursaspor 34 56
7. Altay 34 54
8. Ankara Keçiörengücü 34 50
9. Menemen Belediyespor 34 44
10. Giresunspor 34 44
11. Ümraniye 34 44
12. İstanbulspor 34 40
13. Balıkesirspor 34 38
14. Altınordu 34 37
15. Boluspor 34 33
16. Osmanlıspor 34 30
17. Adanaspor 34 21
18. Eskişehirspor 34 12
Takımlar O P
1. Liverpool 38 99
2. Man City 38 81
3. M. United 38 66
4. Chelsea 38 66
5. Leicester City 38 62
6. Tottenham 38 59
7. Wolverhampton 38 59
8. Arsenal 38 56
9. Sheffield United 38 54
10. Burnley 38 54
11. Southampton 38 52
12. Everton 38 49
13. Newcastle 38 44
14. Crystal Palace 38 43
15. Brighton 38 41
16. West Ham 38 39
17. Aston Villa 38 35
18. Bournemouth 38 34
19. Watford 38 34
20. Norwich City 38 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 87
2. Barcelona 38 82
3. Atletico Madrid 38 70
4. Sevilla 38 70
5. Villarreal 38 60
6. Real Sociedad 38 56
7. Granada 38 56
8. Getafe 38 54
9. Valencia 38 53
10. Osasuna 38 52
11. Athletic Bilbao 38 51
12. Levante 38 49
13. Real Valladolid 38 42
14. Eibar 38 42
15. Real Betis 38 41
16. Deportivo Alaves 38 39
17. Celta de Vigo 38 37
18. Leganés 38 36
19. Mallorca 38 33
20. Espanyol 38 25