2 kişinin öldüğü midibüste çekilen son fotoğraf

Hafta sonu Ankara’da gerçekleşen MHP Bölge Grup İstişare Toplantısına katılacak MHP Bartın heyetini taşıyan midibüs Esenyurt mevkiinde devrilmiş kazada Bartın Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Kömeç ve MHP İl Yönetim Üyesi Murat Sevilmiş hayatlarını kaybetmişlerdi. Kazada yaralanan ve hastanede tedavisi devam eden Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın kazadan dakikalar önce midibüs içerisinde çekilen fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaştı.

Hafta sonu Ankara’da gerçekleşen MHP Bölge Grup İstişare Toplantısına katılacak MHP Bartın heyetini taşıyan midibüs Bartın’dan hareket ettikten yaklaşık 15 dakika sonra Esenyurt mevkiinde kontrolden çıkarak devrildi. Kazada Bartın Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Kömeç ve MHP İl Yönetim Üyesi Murat Sevilmiş hayatlarını kaybetti. Aralarında Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın’ın da bulunduğu 19 kişi ise yaralandı.

Kazada yaralanan ve hastanede tedavisi devam eden Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın kazadan dakikalar önce midibüs içerisinde çekilen fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaştı.

Fotoğrafta kazada hayatını kaybeden Bartın Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Kömeç’in orta sıralarda cam kenarında, Murat Sevilmiş’in de midibüsün en arka koltuğunda cam kenarında oturduğu görüldü.

Başkan Akın paylaştığı fotoğrafa ‘Biz hiç ayrılmadık ki’ notu düşerek “Geçirdiğimiz trafik kazasından dakikalar önce çekildi bu fotoğraf. Yıllarca el ele, gönül gönüle davamız için birlik ve beraberlikle gece gündüz demedik. Bu kaza ile yüce rabbimiz bizim değerlimiz Ahmet kardeşimi ve Murat kardeşimi yanına aldı. Takdiri İlahi’dir. Ruhları şad, mekanları cennet olsun. Bizimle beraber hep yaşayacaklar.

Biz hiç ayrılmadık ki” ifadelerinde bulundu.