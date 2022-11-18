2 kişinin öldüğü işçi servisi kazasında sürücüye 4 yıl 2 ay hapis

Samsun’da 2 kişinin öldüğü, 23 işçinin de yaralandığı belediye işçi servisi kazasıyla ilgili araç sürücüsü yargılandığı mahkemece 4 yıl 2 ay hapis ve ayrıca 30 bin 400 lira da adli para cezasına çarptırıldı.

Kaza, Samsun’un Atakum ilçesi Mevlana Mahallesi Ferhat Caddesi üzerinde 8 Ocak 2012 tarihinde sabah saat 07.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sedat U. idaresindeki 06 CHU 16 plakalı Atakum Belediyesine ait servis midibüsü rampa aşağı inerken freninin tutmaması sonucu devrildi. Kazada Halim Türk (58) ve Kenan Demir (34) olay yerinde hayatlarını kaybetti, 23 işçi yaralandı.

Otobüs sürücüsü Sedat U. hakkında Samsun 1 Ağır Ceza Mahkemesinde "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebep olmak" suçundan dava açıldı. Tutuksuz olarak yargılanan Sedat U. mahkemece 4 yıl 2 ay hapis ve ayrıca 30 bin 400 lira adli para cezasına çarptırıldı. Sürücünün ehliyetine de 1 yıl sürüyle el konulmasına karar verildi.