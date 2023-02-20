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2 kişinin öldüğü 8 kişinin yaralandığı doğalgaz patlamasının görüntüleri ortaya çıktı

2 kişinin öldüğü 8 kişinin yaralandığı doğalgaz patlamasının görüntüleri ortaya çıktı

Asayiş 20.02.2023, 13:14
2 kişinin öldüğü 8 kişinin yaralandığı doğalgaz patlamasının görüntüleri ortaya çıktı

2 kişinin öldüğü 8 kişinin yaralandığı doğalgaz patlamasının görüntüleri ortaya çıktı

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