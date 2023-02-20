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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Devlet Bey’le birlikte geldik. Depremzedelerimizle buluşup acılarını paylaşacağız."
KAHRAMANMARAŞ) Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Devlet Bey’le birlikte geldik. Depremzedelerimizle buluşup acılarını paylaşacağız"
2 kişinin öldüğü 8 kişinin yaralandığı doğalgaz patlamasının görüntüleri ortaya çıktı
2 kişinin öldüğü 8 kişinin yaralandığı doğalgaz patlamasının görüntüleri ortaya çıktı
Asayiş 20.02.2023, 13:14
2 kişinin öldüğü 8 kişinin yaralandığı doğalgaz patlamasının görüntüleri ortaya çıktı