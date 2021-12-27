2. kattan düşen 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde 4 katlı binanın 2’inci katından düşen 7 yaşındaki çocuk, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, önceki gün Sandıklı ilçesi Ofis Caddesi’nde 4 katlı binanın 2’inci katında meydana geldi. 7 yaşındaki C.K. isimli kız çocuğu evlerinin açık olan penceresinden beton zemine düştü. Olay sonrası çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaklaşık 11 metre yükseklikten düşen çocuğu Sandıklı Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Yapılan ilk müdahale sonrası küçük kız Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Küçük kız tedavi gördüğü hastanede bugün hayatını kaybetti.