2. kattaki dairenin balkonunda çökme yaşandı bina boşaltıldı

Güngören’de bulunan 4 katlı binanın ikinci katındaki dairenin balkonunda çökme yaşandı. Balkonunda çökme nedeniyle boşaltılan bina zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.

Olay, dün gece Güngören Sanayi Mahallesi Malazgirt Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, deprem sonrasında hasar gören cadde üzerindeki 16 daire ve 5 işyeri bulunan 4 katlı binanın ikinci katındaki dairenin balkonunda çökme yaşandı. Yaşanan olay üzerine vatandaşlar panik halinde kendini sokağa atarak durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri çevrede önlem alarak tedbir amaçlı binadaki bütün vatandaşları tahliye etti. Binada yaşayan vatandaşların bir kısmı akrabalarının yanına giderken, bir kısmı ise belediye tarafından otellere yerleştirildi. Yapılan çalışmaların ve tetkiklerin ardından bina zabıta ekipleri tarafından mühürlendi. Binanın akıbeti ise yapılacak olan çalışmaların ardından belli olacağı öğrenildi.

Bina sakini Muammer Erdem, yaşanan süreci anlatarak “Dün öğleden sonra ikindi vakitlerinde bize zabıta ekipleri geldiler ve binanın test edileceğini söylediler. Komple boşaltıldı. Herkes otellere yerleştirildi. Salı veya Perşembe günü karar çıkacak, onun kararını bekliyoruz. Bu karar çerçevesinde evlerimize gireceğiz, ya da karara uyacağız. Binada balkonlarda ufak bir çökmeler oldu” dedi.