Bursa’nın İnegöl ilçesindeki 2 katlı metruk bina alev alev yandı.

Yangın, gece saatlerinde Sinanbey mahallesi Sinanbey caddesi üzerinde bulunan 2 katlı metruk binada meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını görenler durumu polise ve itfaiyeye bildirdiler.

Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, alev topuna dönen binaya müdahale ederek 1 saatte söndürdüler. Yangın sonucu yıkılma tehlikesi yaşanan binanın çevresine güvenlik şeridi çekildi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.