2 katlı ev yandı, 13 hayvan telef oldu

Bartın’da çıkan yangında 2 katlı ev kullanılamaz hale gelirken evin yanındaki ahırda bulunan 11’i büyükbaş, 2’si küçükbaş olmak üzere 13 hayvan telef oldu.

Bartın’a bağlı Kutlubeyyazıcılar köyüne bağlı Tellilioğlu mahallesindeki Nurettin Telli’ye ait 2 katlı evde yangın çıktı. Duman ve alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye 112, Jandarma ve İtfaiye ekipleri sevk edildi. Bartın Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince müdahale edilen yangında 2 katlı ev ve bitişiğindeki ahır kullanılamaz hale geldi. Ahırdaki 11’i büyükbaş, 2’si küçükbaş olmak üzere 13 hayvanın telef olduğu bildirildi.

Köyde yaşayan vatandaşlar yangının bir anda büyüdüğünü ifade ederek, “Biz buraya geldiğimizde zaten yangın başlamıştı. Şu anda yangının sebebi bilinmiyor. Hala devam etmekte. Mücadele sürüyor. Hak sahibinin belirttiğine göre 13 tane hayvan olduğunu söyledi. Zaten içeride hayvanlar telef olmuş durumda. Hiç biri kurtarılamadı” ifadelerinde bulundular.

Yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.