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2 katlı binanın çökmesine neden olan tadilatı yapan 3 kişi tutuklandı

Malatya’da 13 kişinin yaralanması ile sonuçlanan 2 katlı binanın çökmesine neden olduğu gerekçesi ile gözaltına alınan 4 kişiden 3’ü çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Asayiş 10.11.2021, 18:28
2 katlı binanın çökmesine neden olan tadilatı yapan 3 kişi tutuklandı

Malatya’da 13 kişinin yaralanması ile sonuçlanan 2 katlı binanın çökmesine neden olduğu gerekçesi ile gözaltına alınan 4 kişiden 3’ü çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Malatya’nın Battalgazi ilçesine bağlı Şifa Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde dün akşam saatlerinde yaşanan göçük olayı ile ilgili Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, binanın zemin katında izinsiz olarak genişletme çalışması yaptıkları belirlenen 4 kişi gözaltına alınmıştı. Polisteki sorgularının ardından bugün adliyeye çıkarılan şahıslar yaptıkları savunmada binanın çökmesinin yaptıkları tadilatla ilgisinin olmadığını öne sürdü. Zemin katta tavukçuluk ile uğraşan H.D. savcılık ifadesinde işyerinde kiracı olduğunu ve yan dükkanın boşalması ile burasını da kiraladığını söyledi. İşyeri sahibinin kendisine yan dükkanı işyeri ile birleştirmesine izin verdiğini öne süren H.D. bunun üzerine 3 ay önce fırın çalışanları M.Ç., C.A. ve kardeşi Y.D. ile birlikte içerideki ekmek fırınını yıktıklarını belirtti. Yıktıkları fırının tavanla herhangi bir bağlantısının olmadığını ileri süren H.D. bu süreç zarfında çelik direklerle tavanı güçlendirdiklerini söyledi. Bunun ardından yaklaşık 2 ay öncede yeni kiraladığı işyeri ile kendi dükkanını birleştirmek için aradaki duvarı da yıktıklarını ifade eden H.D. “Olayın gerçekleştiği günde dükkanda tadilat çalışması yapılıyordu. Usta tavanın çivi tutmadığını söyledi. Bir şeyler yapmasını söyleyerek işyerinden ayrıldım. İşyerime 10-15 metre uzakta malzeme almaya giderken esnaf bir arkadaş ayarak işyerimin bulunduğu binanın çöktüğünü söyledi.” ifadelerine yer verdi.

Çöken yerin üst kattaki kıraathane olduğunu iddia eden H.D., “Bina ömrünü tamamladığı için yıkım olmuştur, benim yaptığım tadilat yıkıma neden olmamıştır” diyerek suçlamaları kabul etmedi.

Savcılık sorgularının ardından S.A. isimli şahıs serbest kalırken, tutuklama talebi ile nöbetçi mahkemeye sevk edilen işyeri işletmecisi H.D. ile M.G. ve Z.C. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan enkazdaki yıkım çalışmalarında da sona gelindi. Malatya Büyükşehir Belediyesi iş makineleri yardımı ile molozlar kamyonlara yüklenerek olay yerinden götürüldü. Polis ekiplerinin güvenlik önlemlerini sürdürdüğü olay yerinde dünden beri kapalı olan yol da araç trafiğine yeniden açıldı.

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