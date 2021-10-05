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2 Katlı ahşap ev alevlere teslim oldu

Karabük’ün Eflani ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ev yanarak kullanılamaz hale geldi.

Asayiş 05.10.2021, 09:05
2 Katlı ahşap ev alevlere teslim oldu

Karabük’ün Eflani ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ev yanarak kullanılamaz hale geldi.

İlçeye bağlı Gökgöz köyü Topuzlu Mahallesi’nde Nuri Demirci’ye ait iki katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Demirci, yangını fark ederek, ailesiyle birlikte dışarıya çıktı. Alevler kısa sürede evi sararken, ihbar üzerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Yangın, 1 saat sonra kontrol altına alınarak söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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