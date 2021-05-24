2 kardeşi üzerine uçtukları ağaç dalı kurtardı

Zonguldak’ta direksiyon hakimiyeti kaybeden sürücü uçurumuna uçmaktan ağacın dalları kurtardı.

Olay öğlen saatlerinde Ontemmuz Mahallesi Faik Ertaman Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 67 AAJ 804 plakalı otomobil sürücüsü Erkan K. ve yanındaki Ertan K. direksiyon hakimiyetini kaybederek bir evin önünde ki ağaçlık alanda asılı kaldı. Otomobilin uçtuğu sırada yolda duran Murat Ö. ise son anda aracın altında kalmaktan kurtuldu. Diğer yandan Ertan K. ve Erkan ise üzerine uçtukları ağaç sayesinde yara almadan kazadan kurtuldu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlatırken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Kazanın yaşandığı sırada evinin önünde bulunan Murat Ören, bir anda üzerime doğru hızla bir araç geldiğini gördüm. Kazanın ardından sürücüye, ‘Üzerine geldiğini söyleyerek, Sen beni mi öldüreceksin’ dedim. Kazadan son anda kurtuldum” dedi.

Kaza anında araçta olan Erkan Kaya meydana gelen kazası saniye saniye anlattı. Kaya, “Aracı abim kullanıyordu. Abim yanlış yöne girince kaldırıma çarpıp ters döndük. Araçtan yara almadan kurtulduk. Verilmiş sadakamız varmış. Abim Ertan Kaya hemen çekici bulmaya gitti. Bende hala olayın şokundayım” şeklinde konuştu.