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2 günlük kısıtlamada 6 bini aşkın araç kontrol edildi
Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde hafta sonu tam gün olarak uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında yapılan trafik denetimlerinde 6 bin 319 araç kontrol edilirken, kurallara uymayan 514 kişiye ise ceza uygulandı.
Asayiş 07.12.2020, 14:05
Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde hafta sonu tam gün olarak uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında yapılan trafik denetimlerinde 6 bin 319 araç kontrol edilirken, kurallara uymayan 514 kişiye ise ceza uygulandı.
Gaziantep’te Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin kent merkezi, ilçeler ve şehirlerarası karayollarında kısıtlamanın sürdüğü saatlerde yaptığı denetimlerde 6 bin 319 araç kontrol edildi. Uygulamalarda kuralları ihlal ederek trafik ve vatandaşların can güvenliğini tehlikeye düşüren 514 kişiye idari para cezası kesildi.Kontrollerde ayrıca 142 araç çeşitli sebeplerden trafikten men edilirken 7 sürücünün ehliyetine el konuldu.
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