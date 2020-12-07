banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Yılmaz Vural yoğun bakımdan çıktı
Yılmaz Vural yoğun bakımdan çıktı
Başkan Yavaş’tan bir destek de tiyatrolara
Başkan Yavaş’tan bir destek de tiyatrolara
Suriye sınırında Türk bayrağı heyecanı
Suriye sınırında Türk bayrağı heyecanı
DİSK asgari ücret talebi ne kadar?
DİSK asgari ücret talebi ne kadar?

2 günlük kısıtlamada 6 bini aşkın araç kontrol edildi

Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde hafta sonu tam gün olarak uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında yapılan trafik denetimlerinde 6 bin 319 araç kontrol edilirken, kurallara uymayan 514 kişiye ise ceza uygulandı.

Asayiş 07.12.2020, 14:05
2 günlük kısıtlamada 6 bini aşkın araç kontrol edildi
banner422

Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde hafta sonu tam gün olarak uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında yapılan trafik denetimlerinde 6 bin 319 araç kontrol edilirken, kurallara uymayan 514 kişiye ise ceza uygulandı.

Gaziantep’te Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin kent merkezi, ilçeler ve şehirlerarası karayollarında kısıtlamanın sürdüğü saatlerde yaptığı denetimlerde 6 bin 319 araç kontrol edildi. Uygulamalarda kuralları ihlal ederek trafik ve vatandaşların can güvenliğini tehlikeye düşüren 514 kişiye idari para cezası kesildi.

Kontrollerde ayrıca 142 araç çeşitli sebeplerden trafikten men edilirken 7 sürücünün ehliyetine el konuldu.
Yorumlar (0)
14°
parçalı az bulutlu