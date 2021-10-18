2 günlük denetimlerde 49 aşısız yolcu tespit edildi

Bartın’da şehirlerarası otobüslerde yapılan 2 günlük denetimlerde 49 yolcunun aşısız ve PCR testi olmadan seyahat ettiği tespit edildi.

Bartın İl Emniyet Müdürlüğünce şehirlerarası otobüs firmaları ve otobüslere yönelik denetimler sürüyor. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince şehirlerarası otobüs terminalinde yapılan denetimlerde toplam 93 otobüste 842 yolcunun kontrolü yapıldı.

Otobüslerde 49 yolcunun aşısız olduğu ve PCR testinin olmadığı tespit edildi.

Aşısı olmayan ve PCR testi bulunmayan yolculara bilet keserek seyahat ettiren firmalara idari yaptırım uygulanmak üzere tutanak tutuldu.