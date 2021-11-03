2 gün önce aldığı aracı hurdaya döndü; 4 yaralı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, İnegöl-Yenişehir yolunda Alanyurt mevkiinde meydana geldi. Yenişehir istikametine seyir hâlinde olan Murat Uyuklu’nun (40) kullandığı 16 NOT 58 plakalı hafif ticarî araç, yılan çıkan Ramazan Ermutuş (24) idaresindeki 26 TF 607 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Şiddetli çarpışmanın etkisiyle araçlar savruldu. Kaza sonucu araçların sürücüleri ile 16 NOT 58 plakalı hafif ticarî araçtaki yolcular Hümeyra Damacıer (27) ve Medine Üçdal (31) yaralandı. 4 yaralı olay yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Murat Uyuklu’nun arabasını 2 gün önce aldığı öğrenildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirilirken, kazayla alakalı tahkikat sürüyor.