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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Hac ibadeti, öğrettiği ilkeler ve mesajlarla Müslümanların hayatının tamamını kuşatan bir ibadettir"
2 grup arasında silahlı kavga: 2 yaralı
Fatih Aksaray Küçüklanga caddesi üzerinde 2 grup arasında silahlı kavga çıktı. İlk belirlemelere göre 2 kişi yaralandı. Olay sonrası bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Asayiş 04.07.2022, 16:01
Fatih Aksaray Küçüklanga caddesi üzerinde 2 grup arasında silahlı kavga çıktı. İlk belirlemelere göre 2 kişi yaralandı. Olay sonrası bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.