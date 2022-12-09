2 genç sosyal medya uğruna çatıya çıkarak tehlikeli hareketler sergiledi

Arnavutköy’de bir binanın çatısına çıkarak dans eden, koşan ve video çeken gençler başka bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntülerde video çekmek için dans eden, koşan gençlerin tehlikeli anları görüldü.

Sosyal medyada fenomen olmak için çatıya çıkan bir genç kız çatıdan düşerek yaşamını yitirmişti. Aynı görüntüler Arnavutköy’den gelince yürekler ağıza geldi. 2 kişinin çatıya çıkarak video çekmeye çalıştığı görüldü. Tehlikeli hareketler başka bir kişinin cep telefonu kamerası ile görüntülenirken görüntülerde, 2 kişinin çatı da koştuğu, dans ettiği görüldü.