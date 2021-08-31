2 dükkandan hırsızlık yapan kişi yakalandı

Zonguldak’ta Gazipaşa Caddesinde Emral Çarşısında giysi ve çeyizci dükkanında hırsızlık yapan Ferdi D. ekiplerin araştırması sonucunda yakalandı. Hırsızlık anı saniye saniye kameralarına yansıdı.

Zonguldak’ta Gazipaşa Caddesinde bulunan Emral Çarşısında akşam saatlerinde ilginç bir hırsızlık örneği yaşandı. Kimliği belirsiz bir kişi akşam saatlerinde önce giysi mağazasından yelek ve ardından çeyizci dükkanından da eşarp çalarak olay yerinden kaçtı. Hırsızlık anı saniye saniye kameralara yansıdı. Dükkan sahiplerinin araştırması sonucunda hırsızın akli dengesi yerinde olmayan Ferdi D., isimli kişinin olduğu ortaya çıktı. Ekiplerin çalışması sonucunda Ferdi D. kış kıvrak yakalanarak ifadesi alınmak üzere karakola getirildi.

Yaşanana olayı anlatan dükkan sahibi Muhammet Ali Genç; “Olay, Pazar sabah saatlerinde gerçekleşiyor. Ürünlerimizin bazıları içeride güvenlik olduğu için örtülü şekilde dışarıda duruyor. Hırsızlığı yapan şahıs da geliyor ilk önce yan dükkandan tülbent çalıyor. Geçerken de benden bir tişört bir tane de yelek alıyor ve gidiyor. Biz şahsı sonraki gün kameralardan tespit ediyoruz, askılarda eksiklerin olduğunu görünce. Şahsı biz yakaladık, polise haber verdik. İfade verdik ama; hırsızlığı yapan şahsın akli dengesi yerinde olmadığı için onu serbest bıraktılar. Biz de ifade vermişliğimiz ile kaldık. Ürünlerimiz de gitti, talep edemiyoruz şu anda. Mağdurluk bize kaldı. Aslında ilk olay değil, ikinci olay. Daha öncesinde olanlar da var. Bu durum burada sürekli başımıza gelen bir şey. Düşündüğümüz zaman bunun ilerisi de olabilir, devam edebilir ve biz hak talep edemiyoruz” şeklinde konuştu.