2 direği deviren lüks araç 3.’ye takılıp kaldı

Denizli’de virajı alamayan otomobilin çarptığı SUV araç, kontrolde çıkarak orta refüjdeki elektrik direklerine daldı. SUV aracın iki direği devirdikten sonra üçüncüsünde takılıp kaldığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza; Pamukkale ilçesine bağlı Akhan Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Cafer Sadık Abalıoğlu Bulvarı üzerinde Afyonkarahisar istikametine doğru seyir halinde olan M.I. idaresindeki Volkswagen marka 20 GP 220 plakalı otomobil, virajı alamayarak V.T. kontrolündeki Audi marka 48 R 6818 plakalı SUV araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle SUV araç, orta refüjdeki iki elektrik direğini devirdikten sonra üçüncüsünde durabildi. Şans eseri SUV aracın karşı şeride geçmediği kazaya, ihbar üzerine bölgeye güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri sevk edildi.

4 kişi yaralandı

Olay yerine giden sağlık görevlileri, SUV araçta yolcu konumunda bulunan 3 kişiyi ve otomobilin sürücüsünü yaralı olarak hastanelere kaldırdı. Kaza sonrası trafik bir süre tamamen kapatılırken, ekipler yolda güvenlik önlemleri aldı. SUV aracın hurdaya döndüğü kaza sonrası araçlar yol kenarına alındı. Yapılan çalışmalar sonrası trafik akışı tekrardan normal olarak sağlandı.

Öte yandan hastaneye kaldırılan yaralıların durumunu iyi olduğu öğrenildi.