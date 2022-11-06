2 çocuklu aile ölümden saniyelerle kurtuldu, o anlar kameralara yansıdı

Elazığ’da tarihi Kapalıçarşı’da yapılan sundurmanın çökmesi sonucu 5 işçinin hafif yaralandığı olayın görüntüleri ortaya çıktı. 2 çocuklu bir ailenin ise saniyeler ile kurtulduğu olayda, büyük bir faciadan dönüldüğü görüldü.

Olay, dün tarihi Kapalıçarşı’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tarihi Kapalıçarşı ve bölgesinde yapımı devam eden sundurmanın çökmesi sonucu 5 işçi altında kaldı. Durumu gören çevredeki vatandaşların ilk müdahalede bulunmasının ardından durum sağlık, polis, itfaiye ve UMKE ekiplerine bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, sundurmanın altında kalan işçilere ilk müdahaleleri gerçekleştirdikten sonra ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırarak tedavi altına aldı. Yaralanan işçilerin durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Olay anı kamerada

Olay anının görüntüleri ortaya çıktı. Bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıyan olayda, 2 çocuklu bir ailenin çöküntünün altında kalmaktan saniyelerle kurtulduğu ve büyük bir faciadan dönüldüğü göründü.