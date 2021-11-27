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2 çocuk annesi yengesini bağ makasıyla 5 yerinden yaralayan kayınbirader adliyeye sevk edildi

Antalya’nın Serik ilçesinde çocuğu ile birlikte kayınpederine giden yengesini, pusuya yatıp bağ makasıyla 5 yerinden yaralayan kayınbirader adliyeye sevk edildi. Olay anında saldırgana engel olmak için koşup gelen kadının saldırganın annesi, gelinin kavın validesi olduğu belirlendi.

Asayiş 27.11.2021, 12:39
2 çocuk annesi yengesini bağ makasıyla 5 yerinden yaralayan kayınbirader adliyeye sevk edildi

Antalya’nın Serik ilçesinde çocuğu ile birlikte kayınpederine giden yengesini, pusuya yatıp bağ makasıyla 5 yerinden yaralayan kayınbirader adliyeye sevk edildi. Olay anında saldırgana engel olmak için koşup gelen kadının saldırganın annesi, gelinin kavın validesi olduğu belirlendi.

Olay, Serik ilçesi Akçaalan Mahallesi’nde dün öğle saatlerinde meydana geldi. 32 yaşındaki 2 çocuk annesi Naciye D., çocuk arabasıyla yolda ilerlerken, eşi Süleyman D.’nin erkek kardeşi Ali D.’nin bıçaklı saldırısına uğradı. Saldırganın bağ makası darbeleriyle göğsünden ve karnından aldığı bıçak darbesiyle yere yığılan genç kadını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. 5 yerinden bıçak darbesi aldığı belirlenen Naciye D., ambulansla Serik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Gözaltına alınan Ali D. ise polis merkezine götürüldü. İlk belirlemelere göre, Ali D.’nin ağabeyi ile arasının açık olması nedeniyle olayı gerçekleştirdiği ileri sürüldü. Olayın yaşandığı anda kadının yardımına koşup saldırganı engelleyen kişinin ise , saldırganın annesi, gelinin kayınvalidesi olduğu ortaya çıktı.

Saldırı anı kamerada

Öte yandan, olay anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde genç kadının geçeceği güzergahta Ali D.’nin sigara içip beklediği ve bebek arabasıyla ilerleyen Naciye D.’ye doğru yaklaşarak elindeki bağ makasıyla saldırdığı görüldü. Saldırganın, yere düşen kadının başından yine ayrılmadığı, darp etmeye devam ettiği, olayı gören annesinin gelip engel olmaya çalışmasına rağmen Ali D.’nin genç kadını saçlarından sürüklediği anlar görüntülere yansıdı. Görüntülerde bir kişinin ise bir şey olmamış gibi davranıp yoluna devam ettiği görüldü.

Adliyeye sevk edildi

Olayın ardından gözaltına alınan Ali D., polis merkezindeki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Hastanede tedavisi devam eden Naciye D.’nin ise durumunun iyi olduğu bildirildi.

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