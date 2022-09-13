2 çocuk annesi karısını öldüren zanlı adliyeye sevk edildi

Erzincan’da 2 çocuk annesi karısını 20 bıçak darbesiyle öldürdükten sonra polis merkezine gidip teslim olan zanlı adliyeye sevk edildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Erzincan merkez Halitpaşa Mahallesi 1259. Sokak’taki bir apartmanda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, bir süredir aralarında geçimsizlik yaşanan Ahmet Ö. (31) ile eşi Handan Ö. (30) evde tartışmaya başladı. Kavgaya dönüşen olayda A.Ö., eşini önce sırtından olmak üzere toplam 20 yerinden bıçaklayarak evden ayrıldı. Genç kadın kaldırıldığı Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybederken, olayın ardından polis merkezine giden Ahmet Ö. yaşananları anlatarak teslim oldu.

Çiftin 6 ve 9 yaşlarında iki çocuğu olduğu ve Ahmet Ö. hakkında 6 ay önce 1 aylık uzaklaştırma kararı verildiği, uzaklaştırma kararının sona ermesinin ardından yeniden birlikte yaşamaya başladıkları öğrenildi.

Asayiş Şubesinde sorgusu tamamlanan zanlı bugün adliyeye sevk edildi.