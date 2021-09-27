banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Gençler günde 25TL ile geçiniyor!
Gençler günde 25TL ile geçiniyor!
Sarıgül'ün partisinde toplu istifa!
Sarıgül'ün partisinde toplu istifa!
40 TL'ye hamsi mi olur!
40 TL'ye hamsi mi olur!
Trafikte çakar, makas ve drifte 8 ayda toplam 54 bin TL ceza kesildi
Trafikte çakar, makas ve drifte 8 ayda toplam 54 bin TL ceza kesildi

2 çocuk annesi kadın yangında can verdi

Mersin’de bir evde çıkan yangında 2 çocuk annesi 34 yaşındaki kadın hayatını kaybetti. Yangın sırasında ölen kadının çocuklarının ise Gaziantep’te babasının yanında olduğu öğrenildi.

Asayiş 27.09.2021, 13:42
2 çocuk annesi kadın yangında can verdi

Mersin’de bir evde çıkan yangında 2 çocuk annesi 34 yaşındaki kadın hayatını kaybetti. Yangın sırasında ölen kadının çocuklarının ise Gaziantep’te babasının yanında olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre yangın, merkez Toroslar ilçesine bağlı Sağlık Mahallesi’nde bulunan Yazar Apartmanının birinci katında çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederken, polis çevrede güvenlik önlemi aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda yangın söndürülürken, 34 yaşında 2 çocuk annesi Cevahir İlhan’ın cansız bedeni, evin salonunda bulundu. Ekiplerin yanan evde yaptığı araştırmada çocuklar bulunamazken, her iki çocuğun da Gaziantep’te babalarının yanında olduğu öğrenildi.

Yangın sonrası ölen kadının yakınları gözyaşı dökerken, polis ekipleri sinir krizi geçirenleri sakinleştirmekte zaman zaman zorlandı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından İlhan’ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

banner518
Yorumlar (0)
banner515
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 7 16
2. Altay 7 15
3. Beşiktaş 7 14
4. Trabzonspor 6 14
5. Hatayspor 7 13
6. Konyaspor 6 12
7. Alanyaspor 6 12
8. Kayserispor 7 11
9. Karagümrük 7 11
10. Galatasaray 7 11
11. Sivasspor 7 9
12. Adana Demirspor 7 9
13. Antalyaspor 7 8
14. Gaziantep FK 7 8
15. Başakşehir 7 6
16. Malatyaspor 7 6
17. Kasımpaşa 6 5
18. Göztepe 7 5
19. Giresunspor 7 2
20. Rizespor 7 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 19
2. Ankaragücü 7 15
3. Erzurumspor 7 15
4. Eyüpspor 7 13
5. Bandırmaspor 7 12
6. Tuzlaspor 6 11
7. Kocaelispor 6 10
8. Manisa FK 7 9
9. Menemenspor 7 8
10. Gençlerbirliği 7 8
11. Boluspor 6 7
12. Samsunspor 5 7
13. İstanbulspor 6 7
14. Altınordu 7 7
15. Adanaspor 7 6
16. Denizlispor 6 6
17. Balıkesirspor 6 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 6 4
Takımlar O P
1. Liverpool 6 14
2. Man City 6 13
3. Chelsea 6 13
4. M. United 6 13
5. Everton 6 13
6. Brighton 5 12
7. West Ham 6 11
8. Aston Villa 6 10
9. Brentford 6 9
10. Arsenal 6 9
11. Tottenham 6 9
12. Watford 6 7
13. Leicester City 6 7
14. Wolverhampton 6 6
15. Crystal Palace 5 5
16. Southampton 6 4
17. Newcastle 6 3
18. Leeds United 6 3
19. Burnley 6 2
20. Norwich City 6 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 7 17
2. Real Sociedad 7 16
3. Sevilla 6 14
4. Atletico Madrid 7 14
5. Rayo Vallecano 7 13
6. Barcelona 6 12
7. Real Betis 7 12
8. Valencia 7 11
9. Osasuna 7 11
10. Athletic Bilbao 7 10
11. Villarreal 6 8
12. Mallorca 7 8
13. Espanyol 7 6
14. Cádiz 7 6
15. Elche 7 6
16. Celta de Vigo 6 4
17. Levante 7 4
18. Granada 6 3
19. Deportivo Alaves 6 3
20. Getafe 7 0