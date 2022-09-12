2 çocuk annesi kadın kocası tarafından 20 bıçak darbesiyle öldürüldü

Erzincan’da 2 çocuk annesi genç kadın, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan kocası tarafından 20 bıçak darbesiyle öldürüldü. Eşini öldüren zanlı polis merkezine giderek teslim oldu.

Olay, Erzincan merkez Halitpaşa Mahallesi 1259. Sokak’taki bir apartmanda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, bir süredir aralarında geçimsizlik yaşanan ve hakkında uzaklaştırma kararı bulunan A.Ö. (31) ile eşi Handan Ö. (30) evde tartışmaya başladı. Kavgaya dönüşen olayda A.Ö., eşini önce sırtından olmak üzere toplam 20 yerinden bıçaklayarak evden ayrıldı. Genç kadın kaldırıldığı Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybederken, olayın ardından polis merkezine giden A.Ö. yaşananları anlatarak teslim oldu. Handan Ö.’nün ölüm haberini alan yakınları hastane önünde sinir krizi geçirdi. Çok sayıda polis olay yerinde güvenlik önlemi aldı.

Çiftin 6 ve 9 yaşlarında iki çocuğu olduğu öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan tahkikat devam ediyor.