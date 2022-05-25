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2 çocuğun ölümünde Tekirdağ Büyükşehir ve Ergene Belediyeleri asli kusurlu bulundu

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde geçen yıl suya kapılan 2 çocuğun ölümüne ilişkin bilirkişi raporuna göre, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Ergene Belediyesi asli kusurlu bulundu.

Asayiş 25.05.2022, 14:41
2 çocuğun ölümünde Tekirdağ Büyükşehir ve Ergene Belediyeleri asli kusurlu bulundu

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde geçen yıl suya kapılan 2 çocuğun ölümüne ilişkin bilirkişi raporuna göre, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Ergene Belediyesi asli kusurlu bulundu.

Geçtiğimiz yıl haziran ayında Ergene ilçesinde bir anda bastıran sağanak sele yol açtı. O sırada Cumhuriyet Mahallesi’nde oynarken suya kapılan ve yolun kenarındaki kanala sürüklenen 3 çocuk, yağmur suyu borusundan 200 metre ilerideki dere yatağında bulundu. Çevredeki vatandaşlar, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekiplerince 3 çocuk kurtarılarak hastaneye sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Burak Önder (8) ve Mustafa Aslan (13) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, diğer çocuk ise tedavi altına alındı.

Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatırken, olay sonrası çocukların suya kapılıp içine düştükleri borunun girişine demir mazgal konuldu. Soruşturma çerçevesinde bilirkişi heyeti de bölgedeki inceleme ve araştırmalarını tamamladı. Ölen her iki çocuğun babasının çocukların suya kapıldığı bölge için Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Tekirdağ Su ve Kanalizasyon (TESKİ) Genel Müdürlüğüne dilekçe ile bildirimde bulundukları ifadeleri de yer aldı.

TESKİ asli kusurlu görüldü

İncelemelerde çocukların düştüğü yağmur suyu borusunun ağzına katı atık girişini engelleyecek hiçbir şeyin konulmadığının belirlendiği belirtilen raporda, “2016-2017 yılları arasında açık kanalı kapalı kanal haline getiren idarenin belirlenmesi gerekmektedir. Bu idareler çerçevesinde ise Ergene Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nden hangisinin kanalı kapalı hale getirdiğinin belirlenmesi durumunda kapalı kanal yaparken gerek kanal girişlerinin güvenliğinin sağlanmaması, gerek yoldan gelen suyun taşkın yapmasına neden olması çerçevesinde su kenarında bulunan menfezlerin ani suyla yaşamlarını yitirmesine neden olduğu değerlendirmesi yapılmıştır. Bu nedenle bu işleri yapan idarenin gerekli özeni borunun yerine getirilmemiş olması karşısında, 2016-2017 arasında kapalı kanalı usule uygun yapmayan idarenin asli kusurlu olduğu takdiri savcılığınıza ait olmak üzere değerlendirilmiştir. 2016 yılında kapalı kanal yaparken bu kanalın yola etkisinin göz önüne alınmadığı, yoldaki deformasyon artışıyla sabittir. Deformasyonlar olmasına rağmen yol bakımı sırasında da 2018 yılından olayın olduğu tarihe kadar müdahale edilmediği de görülmektedir. Bu açıdan yolun bakımından sorumlu idarenin tarihleri göz önüne alarak belirlenmesi ve bu idarenin olayın oluşumunda denetim eksikliği çerçevesinde takdiri savcılığınıza ait olmak üzere tali kusurlu olduğu değerlendirmesi yapılmıştır" ifadelerine yer verildi.

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