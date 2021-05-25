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2 bisikleti bir hamleyle böyle çaldı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde birbirine kilitli bisikletleri çalan hırsız, güvenlik kameralarına yakalandı.

Asayiş 25.05.2021, 09:19
2 bisikleti bir hamleyle böyle çaldı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde birbirine kilitli bisikletleri çalan hırsız, güvenlik kameralarına yakalandı.

Olay sabah saat 05.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Mahmut Esatbey Caddesi üzerinde meydana geldi. Hurdacı aracıyla cadde üzerinde yürüyen 2 şahıs, kilitli bir şekilde duran 2 bisikleti gözlerine kestirdiler. 2 şahıstan biri, iki bisikleti sırtlanıp hurdacı aracına koyarak, kayıplara karıştı. Hırsızlık anı ise işyerinin güvenlik kamelarına saniye saniye yansıdı.

Polis ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı.
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