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2 bin 800 adet uyuşturucu hapla yakalandı

Samsun’da polis ekipleri şüphe üzerine arama yaptıkları araçta 2 bin 800 uyuşturucu hap ele geçirirken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alınarak mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Asayiş 29.07.2021, 18:31
2 bin 800 adet uyuşturucu hapla yakalandı
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Samsun’da polis ekipleri şüphe üzerine arama yaptıkları araçta 2 bin 800 uyuşturucu hap ele geçirirken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alınarak mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi İstasyon Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli ve Bisikletli Timler Büro Amirliği ekipleri şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Ekipler durdurdukları araçta yaptıkları aramada 2 bin 800 kapsül sentetik ecza hap ele geçirdi. Olayla ilgili araçta bulunan O.U. gözaltına alınarak Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Polisteki işlemleri tamamlanan O.U. "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren O.U. mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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