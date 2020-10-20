2 bin 500 yıllık antik anfora operasyonla ele geçirildi
İZMİR ALİAĞA’DA BİR ŞAHSA AİT DEPODA DÜZENLENEN OPERASYONDA, 2 BİN 500 YILLIK VE PAHA BİÇİLEMEZ DEĞERDE ANTİK ANFORA ELE GEÇİRİLDİ.
İzmir Aliağa’da bir şahsa ait depoda düzenlenen operasyonda, 2 bin 500 yıllık ve paha biçilemez değerde antik anfora ele geçirildi.
Aliağa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Amirliği, internet üzerinden antika değeri olan bir anforanın satışının gerçekleştirileceği şeklinde bilgiler elde etti. Konu ile ilgili olarak yapılan çalışmalar neticesinde, tarihi eserin satışını gerçekleştirecek kişinin kimlik bilgileri elde edilirken, adli makamlardan alınan talimatlar ve arama kararı uyarınca, şüpheliye ait bir depoda arama yapıldı. Arama neticesinde 70-75 cm uzunluğunda, alt kısmında deniz kabuğu parçaları bulunan ve antik değeri olduğu değerlendirilen eser ele geçirildi. Konu ile ilgili olarak H.G. isimli şüpheli şahıs yakalandı. Elde edilen eser ile ilgili olarak yapılan bilirkişi incelemesinde, antik anforanın yaklaşık 2 bin 500 yıllık ve paha biçilemez değerde olduğu belirtildi. Yakalanan şüpheli hakkında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında adli işlem yapıldı. Elde edilen tarihi eser İzmir Müze Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.
|İmsak
|05:50
|Güneş
|07:14
|Öğle
|12:54
|İkindi
|15:53
|Akşam
|18:24
|Yatsı
|19:43
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|5
|13
|2. Fenerbahçe
|5
|11
|3. Karagümrük
|5
|8
|4. Antalyaspor
|5
|8
|5. Erzurumspor
|4
|7
|6. Galatasaray
|5
|7
|7. Sivasspor
|4
|7
|8. Kasımpaşa
|5
|7
|9. Hatayspor
|4
|7
|10. Göztepe
|5
|6
|11. Konyaspor
|4
|6
|12. Kayserispor
|5
|6
|13. Çaykur Rizespor
|5
|5
|14. Trabzonspor
|5
|5
|15. Malatyaspor
|5
|5
|16. Denizlispor
|5
|5
|17. Gaziantep FK
|5
|4
|18. Beşiktaş
|4
|4
|19. Gençlerbirliği
|4
|4
|20. Başakşehir
|5
|4
|21. Ankaragücü
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. İstanbulspor
|5
|12
|2. Tuzlaspor
|5
|11
|3. Altay
|5
|10
|4. Ankara Keçiörengücü
|5
|10
|5. Adanaspor
|5
|9
|6. Altınordu
|5
|9
|7. Adana Demirspor
|5
|8
|8. Samsunspor
|5
|8
|9. Giresunspor
|5
|8
|10. Bursaspor
|5
|7
|11. Balıkesirspor
|5
|6
|12. Akhisar Bld.Spor
|5
|5
|13. Bandırmaspor
|5
|5
|14. Ümraniye
|5
|4
|15. Ankaraspor
|5
|4
|16. Eskişehirspor
|5
|3
|17. Menemen Belediyespor
|5
|2
|18. Boluspor
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Everton
|5
|13
|2. Aston Villa
|4
|12
|3. Liverpool
|5
|10
|4. Leicester City
|5
|9
|5. Arsenal
|5
|9
|6. Wolverhampton
|5
|9
|7. Tottenham
|5
|8
|8. Chelsea
|5
|8
|9. West Ham
|5
|7
|10. Leeds United
|5
|7
|11. Man City
|4
|7
|12. Southampton
|5
|7
|13. Newcastle
|5
|7
|14. Crystal Palace
|5
|7
|15. M. United
|4
|6
|16. Brighton
|5
|4
|17. West Bromwich
|5
|2
|18. Burnley
|4
|1
|19. Sheffield United
|5
|1
|20. Fulham
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|6
|11
|2. Villarreal
|6
|11
|3. Real Madrid
|5
|10
|4. Getafe
|5
|10
|5. Cádiz
|6
|10
|6. Granada
|5
|10
|7. Real Betis
|6
|9
|8. Atletico Madrid
|4
|8
|9. Barcelona
|4
|7
|10. Sevilla
|4
|7
|11. Osasuna
|5
|7
|12. Elche
|4
|7
|13. Valencia
|6
|7
|14. Athletic Bilbao
|5
|6
|15. Eibar
|6
|5
|16. Huesca
|6
|5
|17. Celta de Vigo
|6
|5
|18. Deportivo Alaves
|6
|4
|19. Real Valladolid
|6
|3
|20. Levante
|5
|3