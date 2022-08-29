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2 bin 500 liralık cep telefonunu çalan şüpheli tutuklandı
Hatay’ın merkez ilçesi Antakya’da cep telefonu çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Asayiş 29.08.2022, 10:02
Hatay’ın merkez ilçesi Antakya’da cep telefonu çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Hatay İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri kapkaç olaylarının önlenmesi, şüphelilerinin tespit edilmesi ve yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi. Antakya Akevler Mahallesinde meydana gelen piyasa değeri 2 bin 500 Türk lirası olan cep telefonu çalınması olayının şüphelisinin M.E. olduğu tespit edildi. General Şükrü Kanatlı Mahallesi ara sokaklarında kovalama sonucunda yakalanan şüpheli M.E. gözaltına alındı.
Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine teslim gönderildi.
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