2 bin 133 sürücüye ceza, 169 araca trafikten men

Samsun’da 3 gün içinde trafik ve asayiş yönünden 18 bin 63 araç ve sürücü kontrol edildi, 2 bin 133 araç ve sürücüye cezai işlem uygulandı, 169 araç trafikten men edildi.

20 Ocak Cuma günü saat 08.00 ile 23 Ocak Pazartesi günü saat 08.00 tarihleri arasında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Hassas Bölgeleri Koruma Şube Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Atakum, Canik, İlkadım ve Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlükleri ile devriye ekipleri tarafından şüpheli araç ve şahıslara karşı denetimler ile sabit yol ve şok uygulamalar yapıldı.

31 bin 449 şahsa GBT sorgusu

Yapılan uygulamalarda 31 bin 449 şahsın GBT sorgusu yapılarak 111 aranan şahıs yakalandı, 4 şahıs gözaltına alındı, 12 şahsa adli, 72 şahsa idari işlem yapıldı. 240 iş yeri kontrol edilerek 5 iş yerine cezai işlem uygulandı. 5 adet tabanca, 4 adet av tüfeği, 43 adet mermi, 53 adet kesici/delici alet, 125,12 g metamfetamin, 57,62 g esrar, 710 adet sentetik ecza, 5 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet ecstasy, 2 adet terazi, 4 adet esrarlı sigara ve 16 bin 350 TL ele geçirildi.

Trafik ve asayiş yönünden 18 bin 63 araç ve sürücü kontrol edildi, 2 bin 133 araç ve sürücüye cezai işlem uygulandı, 169 araç trafikten men edildi.