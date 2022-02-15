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2 aylık bebeğini öldüresiye döven cani baba: "Bir an gözüm karardı"

Gaziantep’te 2 aylık bebeği Cihan Göç’ü öldüresiye darp ederek ağır yaraladığı gerekçesiyle tutuklanan baba Yunus Göç ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada konuşan cani baba çocuğunu bir anda gözü karararak dövdüğünü söylerken, kocasını SEGBİS ekranında görünce hüngür hüngür ağlamaya başlayan anne Göç’ü ise mahkeme başkanı sakinleştirdi.

Asayiş 15.02.2022, 12:13
2 aylık bebeğini öldüresiye döven cani baba: "Bir an gözüm karardı"

Gaziantep’te 2 aylık bebeği Cihan Göç’ü öldüresiye darp ederek ağır yaraladığı gerekçesiyle tutuklanan baba Yunus Göç ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada konuşan cani baba çocuğunu bir anda gözü karararak dövdüğünü söylerken, kocasını SEGBİS ekranında görünce hüngür hüngür ağlamaya başlayan anne Göç’ü ise mahkeme başkanı sakinleştirdi.

Gaziantep’te 2 aylık bebeği Cihan Göç’ü öldüresiye darp ederek ağır yaraladığı için hakkında “Nitelikli öldürmeye teşebbüs” suçundan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanan baba Yunus Göç’ün yargılanmasına başlandı. Gaziantep 1 Ağır Ceza Mahkemesinde ilk kez hakim karşısına çıkan tutuklu baba Göç, duruşmaya SEGBİS sistemiyle bağlandı. Duruşmada anne Semra Göç ile avukatı Esra Kantar, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü avukatı Şafak Nur Atmaca ile sanık avukatı Muhammed Enes Kayabaş da hazır bulundu.

Kocasını görünce ağladı

Salona girdiği esnada SEGBİS ekranında eşini gören Semra Göç, hüngür hüngür ağlamaya başladı. Mahkeme başkanın “Beni görmüyor demi” diye soran anne Göç’ü, mahkeme başkanı ile avukatı Esra Kantar sakinleştirdi. Mahkeme başkanı anneyi “O Kırıkkale’de burada değil korkma” diyerek teskin etti.

Kimlik tespitiyle başlayan duruşmada iddianame ile gelen evraklar okundu.

“O an gözüm karardı”

Duruşmada savunma için söz alan sanık Göç, olaydan önce çocuğuna hiç vurmadığını sadece olay günü vurduğunu söyledi. Eşinin çocuğu daha öncede darp ettiği yönündeki sözlerinin yalan olduğunu aktaran Göç, mahkeme başkanının “Niye vurdun” sorusuna ise “Olay günü oğlumu darp ettiğim doğrudur. Kamera kaydında oğlumu vuran kişi benim. O an gözüm karardı. Ne olduğunu bende anlamadım” diye cevap verdi.

“Nasıl vurduğumu bilmiyorum”

Sanık Göç, mahkeme başkanının “Küçük çocuğa neden vurulur” sorusuna, “O an gözüm karardı. Bilmiyorum niye vurduğumu. Bunun bir mazereti yok. Kendisine vurduğum ve yaraladığım doğrudur. Bir an kendimi kaybettim. Benim bir aklım başındadır. Psikiyatrik tedavi görmedim. Akıl ve ruh sağlığımla ilgili hastalığım yok. Vurduğumu hatırlıyorum ama nasıl vurduğumu bilmiyorum. Videodan da haberim yoktu. Bu kayıtları gözaltındayken izlettiler. O zaman kayıtları gördüm. Kayıtlardaki kişi benim” cevabını verdi.

“Kamera kaydı yaptığımı görse beni öldürürdü”

Cihan bebeği annesi müşteki Semra Göç ise, eşinin daha öncede bebeğe şiddet uyguladığını söyledi. Sanık kocasına “Önceden niye yüzü gözü morarıyordu” diye soran anne Göç, ilk başta oğlunun hasta olduğunu, kocasının dövdüğünü düşünmediğini söyledi. Ailesinden telefon istediğini anlatan Göç, “Bana kamera çekme özelliği olan bir telefon aldılar. Amacım ailemle görüşmekti. Olay günü benden çay istedi. Bebeği kendisine verip dışarıya çıktım. Daha çıkmadan çocuğun çığlık sesi geldi. Tekrardan girince bebeği pışpışladığını gördüm. Ondan şüphelenince bebeğe ilaç verme yalanıyla televizyonun altındaki peçeteliğe telefonu koydum. Amacım ben odada değilken sanığın oğluma ne yaptığını anlamaya çalışmaktı. Sanık telefonla kamera kaydı yaptığımı görse beni öldürebilirdi. Hissettirmeden sanığın ve bebeğimi bulunduğu yeri görecek şekilde telefonu yerleştirdim. Kamera kaydına başladım. Ardından mutfağa çay koymaya gittim. Çayı koymadan yine çığlık sesleri geldi” dedi.

“Kocam bana ‘Bebeğin bir gün boğazını sıkıp bırakacağım” dedi”

Çığlık üzerine tekrar içeriği girdiğini sözlerine ekleyen anne Göç, “Bebeği bana verip bana çay içmeyeceğini uyuyacağını söyledi. Bebeği ondan aldım. Görüntüyü hemen izlemedim. Bebeği pışpışlayıp uyuttum. Yatak odasına gittiğimde sanık bana gülerek ‘Semra bu çocuk ağladığında bir gün boğazını sıkıp bırakacağım. Öyle kala kalacak’ dedi. Şok oldum. O uyuduktan sonra görüntüyü izledim. Görüntüyü izlediğimde şok oldum. Benim telefonda hat olmadığı için ailemi aramak için sanıktan telefonunu istedim. Annemlere haber vermek için onun telefonunu aldım. Anneme ‘Anne hemen gel’ diye çok kısık sesle söyledim. Hemen telefonu geri götürdüm. Bebeğimle annemi beklemeye başladım. Annem sabah geldi. Sanık da işe gitmişti. Annemle birlikte hastaneye gidip gerekli şikayetleri yaptık” ifadelerine yer verdi.

“Bana ‘Bu morlukları karıştırma’ dediler”

Mahkeme başkanı anne Göç’e, “Şu an Cihan’ın sağlığı nasıl” diye sordu. Anne Göç oğlunun sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, “Ancak hastane süreci çok zor geçti ve yoğun bakımda kaldı. Özel bir hastanede çocuk doktoru morlukları olaydan önce fark etmişti. Ancak eşim ve kayınvalidem çocuğu hastaneye götürürken ‘Bu morlukları karıştırma’ demişti. Morlukları sanığa sorduğumda bana ‘Ben çocuğu pışpışlarken yanağı dizime çarptı’ diye demişti. Biz başta polise gittik ama bizimle ilgilenmediler. Durumu anlatmama rağmen bizi hastaneye yönlendirdiler. Ardından çocuk hastanesine gittik. Çocukla yanımdayken ilgilenirdi. Ben sanığın yanındayken Cihan’ı dövdüğünü hiç görmedim” diye konuştu.

Duruşmada dinlenen sanığın babası Orhan Göç, “Ben görüntüyü görene kadar bu olayı bilmiyordum. Ben dövdüğünü falan hiç görmedim. Bir kaç defa çocuğu hastaneye götürdük ama bir şey yok dediler. Ben gelinime karşı hiçbir tehditte bulunmadım. Cihan da hiç darp izi görmedim” dedi.

“Bana ‘Yunus bebeği dövüyor’ dedi”

Müşteki anne Göç’ün annesi Zeynep Uçar, “Kızım benden telefon istedi. Bana eşinden şüphelendiğini söyledi. Bana ‘Doktorlar bir şey demedi. Ben Yunus’tan şüpheleniyorum. Çünkü ona verdiğimde ağlıyor’ dedi. Ben de ona sakin olmasını söyledim. Birkaç gün sonra telefonu benden geri istedi. Ben de kızımı gönderip telefonu aldırdım. Tekrardan ben gittim. Bana ‘Anne Yunus bebeği dövüyor’ dedi. Ben de inanamadım başta “Babası nasıl döver” dedim. Kocamı çağırıp durumu anlattım. Görüntüyü izledikten sonra hastaneye ve polise gidip şikayetçi olduk” ifadelerini kullandı.

Anne Göç’ün avukatı Esra Kantar Arıkan, sanığın müvekkiline daha önceden şiddet uyguladığı için yargılandığını söyledi. Sanığın şiddet uygulamasından dolayı Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanmasının sürdüğünü belirten Arıkan, sanığın tutukluluk halinin devamını talep etti.

Duruşma savcısı mütalaasında eksik hususların giderilmesini ve sanığın tutukluluk halinin devamını talep etti.

“İzler doğum esnasında olmuş olabilir”

Mütalaaya karşı savunma yapan sanık Yunus Göç, “Daha önce oğlumu darp ettiğim iddia ediliyor. Ben öyle bir şey olsa ben oğlumu defalarca hastaneye götürmezdim. Hastanede doktorlar izlerin doğum esnasındaki izlerden meydana gelmiş olabileceğini söyledi. Zaten çocuğum doğduktan hemen sonra 2 kez yoğun bakımda kaldı” dedi.

Sanığın tutukluluk hali devam edecek

Kısa bir aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti Cihan Göç’ün 1 yaşını doldurmamış olmasından dinlenmesine gerek olmadığına, Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesinden kati rapor istenmesine, eksik hususların giderilmesine, sanığın bu aşamada tutukluluk halinin devamına, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın katılma talebinin kabulüne, Saadet Öğretmen Çocuk İstismarıyla Mücadele Derneğinin davaya katılım talebinin reddine karar verdi.

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