2 ay önce evlendiği karısını öldürdü
Aydın’ın Koçarlı ilçesinde bir şahıs, 2 ay önce evlendiği karısını boğazını keserek öldürdü.
Aydın’ın Koçarlı ilçesinde bir şahıs, 2 ay önce evlendiği karısını boğazını keserek öldürdü.
Olay, kırsal Satılar Mahallesi’ndeki Demiroluk Yaylası mevkiinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.A.’nın dedesine ait bağ evine gelen çift henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada eşine sinirlenen M.A. (33) eşi Necla Aydoğdu’nun (32) boğazını bıçakla keserek ağır yaraladı. Kavga seslerini duyan komşular durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Necla Aydoğdu’nun hayatını kaybettiğini belirledi. M.A. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken, hayatını kaybeden Aydoğdu’nun cansız bedeni gerekli olay yeri incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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