2 ay önce beyaz gelinlikle gittiği kocasının evinden 2 ay sonra tabutla çıktı

Aydın’ın Koçarlı ilçesinde 2 ay önce evlendiği eşinin boğazını keserek öldüren M.A. ve eşi Nejla Aydoğdu’nun ortaya çıkan düğün görüntüleri yürekleri dağladı.

Olay, kırsal Satılar Mahallesi’ndeki Demiroluk Yaylası mevkiinde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.A.’nın dedesine ait bağ evine gelen çift henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada eşine sinirlenen M.A. (33) eşi Nejla Aydoğdu’nun (32) boğazını bıçakla keserek ağır yaraladı. Kavga seslerini duyan komşular durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Necla Aydoğdu’nun hayatını kaybettiğini belirledi. M.A. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken, hayatını kaybeden Aydoğdu’nun cansız bedeni gerekli olay yeri incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Düğün görüntüleri ortaya çıktı

Yaşanan olayın ardından çiftin düğün görüntüleri ortaya çıktı. 26 Haziran’da dünyaevine giren çiftin birlikte oynadığı görüntüler yürekleri dağladı. Görüntülerde genç çift evlerinin önünde birlikte halk oyunu oynayıp düğün salonuna el ele girdikleri görülürken, çiftten geriye hatıraları kaldı.