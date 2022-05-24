2 arkadaşıyla evde oturan genç kız başına isabet eden kurşunla öldü

Kartal’da 3 arkadaşın kaldığı evde komşuların iddiasına göre ara ara bağrışma sesleri ve gürültü duyuldu. Sabah saatlerinde ise Cemre Bilmez, evde bulunan bir silahın ateş alması ile başından vuruldu. Eve gelen polis ve sağlık ekiplerince, genç kadının hayatını kaybettiği, evdeki diğer kadın şahsın ise bir kurşunun vücuduna isabet etmesiyle yaralandığı tespit edildi. Evde bulunan erkek şahıs gözaltına alınırken, polis genç kadının esrarengiz ölümünü aydınlatmak için çalışma başlattı. Öte yandan evde 3 adet intihar mektubu bulunduğu da öğrenildi.

Olay, Kartal’da Esentepe Mahallesinde bulunan 5 katlı binanın 3. katındaki bir evde sabah erken saatlerde gerçekleşti. İddiaya göre Cemre Bilmez, dün akşam yanında bulunan 2 arkadaşı ile birlikte eve geldi. Apartman sakinlerinin iddiasına göre evden ara ara bağrışma sesleri ve gürültüler duyuldu. Sabah karşı yaşanan olayda ise Cemre Bilmez, evde bulunan ve kime ait olduğu henüz öğrenilemeyen bir silahtan çıkan kurşunun kafasına isabet etmesiyle olay yerinde hayatını kaybetti.

Olayın gerçekleştiği anda evde bulunan bir kadın şahıs da yine vücuduna kurşun isabet etmesiyle yaralandı. Evde bulunan erkek şahsın polis ekiplerine haber vermesi üzerine olay yerine giden polis ekipleri erkek şahsı gözaltına alırken, yapılan incelemede Cemre Bilmez ’in hayatını kaybettiği anlaşıldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin evde yaptığı incelemelerin ardından genç kızın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yaralı kadın ise hastaneye kaldırıldı.

3 adet intihar mektubu bulundu

Öte yandan evde yapılan incelemede 3 adet intihar mektubunun bulunduğu öğrenildi. Genç kadının esrarengiz ölümünü aydınlatmak için polis çalışma başlattı.

Mahalle sakini Hayati Çoruhlu , “ 2 genç kızımız o evde yaşıyordu. Zaten çok fazla tanımıyoruz. 1 sene kadar önce buraya taşınmışlardı. Çevreyle çok fazla iletişimleri yoktu. Sabah burada polis ekiplerinin ve ambulansları görünce biz olayı öğrendik. Olayın nasıl olduğuyla ilgili hiçbir fikrimiz yok. 1 kız ölmüş. Ama nasıl oldu bilemiyoruz “ dedi.