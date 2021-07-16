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2 arkadaş bıçaklandılar, yaralı halde kafeye gidip yardım istediler: 1 ölü, 1 yaralı

Bursa’nın Kestel ilçesinde 2 arkadaş henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı bıçaklandılar. Bıçaklandıkları yerden bir kafeye giderek yardım istediler. Biri öldü, diğeri ise yaralandı.

Asayiş 16.07.2021, 08:08
2 arkadaş bıçaklandılar, yaralı halde kafeye gidip yardım istediler: 1 ölü, 1 yaralı
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Bursa’nın Kestel ilçesinde 2 arkadaş henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı bıçaklandılar. Bıçaklandıkları yerden bir kafeye giderek yardım istediler. Biri öldü, diğeri ise yaralandı.

Olay, Bursa’nın Kestel ilçesinde meydana geldi. Akşam saatlerinde meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre Mehmet A. ve arkadaşı bıçakla yaralanmış şekilde bir kafenin önüne geldiler. Kanlar içinde kafenin önünde yere yığıldılar. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Mehmet A. ağır yaralı olarak arkadaşının ise hayati tehlikesi bulunmayacak şekilde yaralandığı öğrenildi. Sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralılar Kestel Devlet Hastanesine kaldırıldı. Mehmet A. kaldırıldığı Kestel Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Arkadaşının ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olay yerinde güvenlik kamerası ve olay yeri incelemesi yapan polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.
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