1983 yılından beri hizmet veriyordu, deprem tedbiri sebebi ile boşaltıldı

Çankırı’da 1983 yılında hizmete açılan Çankırı E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndaki hükümlüler, deprem tedbirleri çerçevesinde başka cezaevlerine nakledildi.

Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Çankırı’da alınan tedbirler çerçevesinde, 1983 yılında hizmete açılan Çankırı E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndaki hükümlüler tedbir amacı ile farklı cezaevlerine nakledildi. Konu ile ilgili Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, 1983 yılında hizmete açılmış ve bugüne kadar aynı binada hizmet veren Çankırı E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu bünyesinde bulunan hükümlü ve tutuklu vatandaşlarımızın, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğümüzce, yaşanan deprem felaketleri akabinde alınan önlemler çerçevesinde, yakın bölgelerdeki ceza infaz kurumlarına nakilleri gerçekleştirilmiştir. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü talimatları doğrultusunda nakiller sırasında hükümlü ve tutukluların güvenliklerinin sağlanması ve nakil işlemlerinin sorunsuz gerçekleştirilmesi için tüm önlemler eksiksiz olarak alınmıştır” ifadelerine yer verildi.