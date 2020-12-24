19 yıllık cinayet çözüldü

Kocaeli’nin Derince ilçesinde 2001 yılında askerden dağıtım iznine gelen 20 yaşındaki er Kasım Aydın cinayeti 19 yıl sonra çözüldü. Zanlılardan birisinin başka bir suçtan cezaevinde olduğu öğrenilirken, diğer zanlı gözaltına alındı.

Kocaeli’nin Derince ilçesinde 2001 yılında askerden dağıtım iznine gelen 20 yaşındaki er Kasım Aydın, Yenikent Mesire Alanında kafası ezilip, boğularak öldürüldü. Faili meçhul olarak kapatılan dosya Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet bürosu dedektifleri tarafından yeniden açıldı. Dosyayı titiz bir şekilde inceleyen ekipler, yeni deliller ışığında farklı bilgilere ulaştı. Zanlının o dönem arkadaşı olan iki şüpheli üzerinde yoğunlaşan ekipler, yaptıkları operasyon ile H.İ’yi ( 47) gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından H.İ. adli makamlara sevk edilirken, diğer şüphelinin başka bir suçtan ceza evinde olduğu öğrenildi.