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19 yıl hapis cezası ile aranan firariyi jandarma yakaladı
Manisa’nın Turgutlu ilçesinde hakkında 15 ayrı suçtan kesinleşmiş 19 yıl 2 ay 18 gün hapis cezası bulunan şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.
Asayiş 01.12.2022, 10:22
Manisa’nın Turgutlu ilçesinde hakkında 15 ayrı suçtan kesinleşmiş 19 yıl 2 ay 18 gün hapis cezası bulunan şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.
Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT Timleri tarafından elde edilen istihbarat sonucu yapılan operasyonda, hakkında 15 ayrı suç dosyasından kesinleşmiş 19 yıl 2 ay 18 gün hapis cezası bulunan R.D. yakalandı. Şahıs, işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.