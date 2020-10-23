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19 yıl hapis cezası bulunan şahıs, çatı katında yakalandı

BİNGÖL’DE “KİŞİYİ HÜRRİYETİNDEN YOKSUN KILMA VE ÇOCUĞUN NİTELİKLİ CİNSEL İSTİSMARI” SUÇLARINDAN 19 YIL 9 AY 15 GÜN KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN ŞAHIS, GİZLENDİĞİ EVİN ÇATI KATINDA YAKALANDI.

Asayiş 23.10.2020, 13:40
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19 yıl hapis cezası bulunan şahıs, çatı katında yakalandı

Bingöl’de jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada 19 yıl 9 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, evinin çatı katında yakalanarak ceazevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, aranan şahıslar hakkında çalışma yaptı. Ekiplerin yaptığı çalışmada “Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma ve Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı” suçundan 19 yıl 9 ay 15 gün hapis cezası bulunan M.G.’nin (26), Yedisu ilçesindeki evine geldiği belirlendi. Bunun üzerine eve jandarma ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Şüpheli evin çatı kısmında gizlendiği yerde yakalanarak gözaltına alındı.

Jandarmada ve adliyede işlemleri tamamlanan şahıs, tutuklanarak Bingöl M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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